تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق عدة نتائج إيجابية كان أبرزها الآتى:
ضبط (عاملَين) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول .. وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية- محلية").
ضبط (سائقَين) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا.. وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").
وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الأخبار
أمن القاهرة يواصل جهوده لمكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق عدة نتائج إيجابية كان أبرزها الآتى:
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق عدة نتائج إيجابية كان أبرزها الآتى: