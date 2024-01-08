أمن القاهرة يواصل جهوده لمكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق عدة نتائج إيجابية كان أبرزها الآتى:

ضبط (عاملَين) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول .. وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية- محلية").

ضبط (سائقَين) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا.. وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

