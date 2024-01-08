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الثلاثاء 09 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أمن القاهرة يواصل جهوده لمكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي

الأجهزة الأمنية بمديرية
الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تواصل جهود مكافحة جرائم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق عدة نتائج إيجابية كان أبرزها الآتى:
 ضبط (عاملَين) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول .. وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية- محلية").
 ضبط (سائقَين) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا.. وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية").
 وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

لأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضبط سائق ين حال إ