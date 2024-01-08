آخرهم فادي إبراهيم.. فنانون يتعرضون لبتر أقدامهم بسبب الأمراض

بتر القدم هو إجراء جراحي يشمل إزالة جزء من القدم أو كلها، وتتم بسبب انسداد شرايين الساقين، وقد يكون ذلك نتيجة لمضاعفات من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو التدخين أو الفشل الكلوي، ويلجأ الأطباء إلى حالة البتر في عدة حالات مثل، العدوى الشديدة، الغرغرينا، الجروح الخطيرة، ولكن مرض السكري الأكثر شيوعًا.

وقد تعرض عدد من نجوم الوسط الفني إلى أزمات صحية مفاجئة تسببت في بتر قدمهم، ليواجهوا مصيرا غير متشابه البعض منهم لم يستسلم للمرض والبعض الآخر انتصر عليه المرض وتسبب في الوفاة، وآخر الفنانين الذين تعرضوا لبتر القدم نتيجة إصابته بمرض السكري هو الفنان فادي إبراهيم بعد أن توقفت إحدى كليته تمامًا عن العمل.

شريف دسوقي

عشق شريف دسوقي الفن منذ الصغر حيث أنه كان يميل إلى المسرح كثيرًا، و شخصية متعددة المواهب هو فنان وكاتب ومخرج، صانع البهجة في جميع أعماله الدرامية والسينمائية، اشتهر في الوسط الفني من خلال مسلسل "ب100 وش" بتجسيده لدور "سبعبع" وحقق العمل نجاحًا فنيًا باهرًا.

أجرى الفنان شريف دسوقي عملية بتر لساقه، وأدت إلى مضاعفات بسبب مرض السكري، وأعلنت هذا الخبر الفنانة بدرية طلبة عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك"، قائلة: "حالة الفنان شريف دسوقي ساءت وبعد الفحوصات والأشعة والتحاليل قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة".

تداولت أخبار حول إصابة الفنان شريف دسوقي أثناء تصويره أحد أعماله الفنية، ولكنه أوضح حقيقة الأمر في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، وقال: "هذا الكلام غير صحيح، لكنني أُصبت في رجلي أثناء تصوير أحد المسلسلات، بجرح صغير وتشخيص خطأ وعلاج على المدى الطويل خطأ أدى إلى حدوث الإصابة.

وتابع: "أحب أوجه الشكر طبعًا إلى أحمد الجنايني منتج فيلم وقفة رجالة لأنه الوحيد اللي وقف جمبي أثناء إصابتي، وأوجه الشكر إلى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون على دعمه لي ولغيري من الفنانين، ولا أحد يعرف قيمته غير لما يترك النقابة، وكتر خيره على المجهود الكبير الذى يفعله".

الفنان شريف دسوقي

أحمد البدري

قدم إلى الفن المصري عدد من الأعمال الفنية الناجحة والمؤثرة، ولكن النهاية كانت مؤلمة على محبي المخرج أحمد البدري لأنه عانى منذ فترة طويلة مع المرض وتدهورت حالته الصحية في الفترة الأخيرة بعد أن قام الأطباء بتر قدمه.

عانى المخرج أحمد البدري منذ سنوات طويلة من مرض السكري، الذي أدى إلى بتر بعد معاناته من الغرغرينا، إلى أن دخل في غيبوبة عقب إجراء العملية، وهنا كانت المحطة الأخيرة في حياة البدري.

تعاون المخرج أحمد البدري مع عدد كبير من نجوم الوسط الفني في كثير من الأعمال الفنية أبرزها: "مافيا، بيت للحب والرعب، زيزينيا وغيرها، غاوي حب، لخمة راس، كيد النسا، عمر وسلمى 2، غش الزوجية".

المخرج أحمد البدري

فادي إبراهيم

كشف الفنان اللبناني فادي إبراهيم عن بتر ساقه بسبب مرض السكري، الذي يعاني منه منذ فترة طويلة، وحرص على توجيه الشكر إلى الداعمين له في أزمته قائلًا: "أتوجه بالشكر إلى أصدقائي عبر نقابة المهن التمثيلية في لبنان، كما أتوجه بالشكر إلى النقابة ودورها على متابعة حالتي الصحية منذ البداية".

تعرض الفنان فادي إبراهيم في وقت سابق إلى وعكة صحية، في نوفمبر الماضي نتيجة إصابته بالتهاب في الدم نتيجة غسيل الكلى، ذلك الأمر الذي دفع نقابة المهن التمثيلية في لبنان بمطالبة محبيه بالتبرع بالدم.

يعيش فادي إبراهيم حالة من الحزن، لأن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير، خرج نقيب المهن التمثيلية اللبناني جهاد الأطرش موضحًا آخر تطورات الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم.

حيث قال: "منذ مدة وفادي إبراهيم يخضع لغسيل الكليتين وقبل شهر تم بتر قدمه اليسرى تحت الركبة بقليل، كما بتر إصبعين من يده اليمنى، وقدمه الأخرى مهددة أيضًا ويمكن بتر جزء صغير من القدم".

حفر الفنان فادي إبراهيم ملامحه وسط جمهور الشعب المصري من خلال عدد كبير من الأعمال الفنية المؤثرة حتى الآن ومن أبرزها: "فرقة ناجي عطا الله، الزيبق، تحت الأرض، كيد النسا، قارئة الفنجان".