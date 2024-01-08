الاحتفال بمرور عام على تدشين المشروع القومي للموهبة الحركية بجنوب سيناء

أقامت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، احتفالًا بمرور عام تدريبي على المشروع القومي للموهبة الحركية، بصالة المنازلات باستاد طور سيناء الرياضي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، واللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وبحضور محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومبروك الغمريني رئيس مركز ومدينة طور سيناء، وأحمد مسعد، وكيل المديرية والمشرف العام على المشروع، وهاني سعيد المشرف الإداري للمشروع، ولفيف من قيادات الشباب والرياضة، وأولياء أمور الأطفال المشاركة في المشروع.

تضمن الاحتفال استعراض للمهارات الحركية للأطفال المشاركين التي اكتسبوها خلال فترة العام التدريبي الأول ومنحهم شهادات تقدير.

وأوضح محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة لـ"البوابة نيوز" أن المشروع القومي للموهبة الحركية الذي أطلقته الوزارة يهدف إلى اعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر تدعيما للمنتخبات القومية للوصول المنصات التتويج، و توفير فرص أکبر لانتقاء المواهب الرياضية للالعاب الرياضية الأولمبية تنسيقًا وتكاملًا مع المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، وتوجيه الاطفال للانشطة الرياضية الموهوبين والمتميزين فيها بطرق علمية مقننة.

وأضاف: بجانب اکتشاف وانتقاء الموهبة الرياضية وتوجيهها للنشاط الرياضي التخصصي في سن مبكر ، وإمداد المشروعات القومية للموهبة بوزارة الشباب والرياضة والاتحادات والأندية بالمواهب المتميزة رياضيا، وتحسين أداء المشاركات المصرية في البطولات الدولية والعالمية والأولمبية لتحقيق اكبر عدد من الميداليات .

وفي نفس السياق أوضح أحمد مسعد، وكيل المديرية والمشرف العام على المشروع، أن المشروع بدأ منذ الأول من فبراير 2023 للأطفال من مواليد 2015 حتى 2017 بنين وبنات، وبلغ عدد الأطفال المشاركين 100 مشارك، واستمرت تدريبات المشاركين بمعدل 3 أيام أسبوعيًا على يد نخبة متميزة من المدربين جرى اختيارهم بعناية من قبل لجنة وزارة الشباب والرياضة وكلية التربية الرياضية، كما جرى صقلهم وتأهيلهم من خلال الدورات التدريبية، لافتًا إلى أن المشروع مستمر لمدة عامين وبعدها سيتم تخصيص هؤلاء الأطفال المشاركين في المشروع في الألعاب الأوليمبية المختلفة من قبل لجنة متخصصة.

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