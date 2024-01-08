تشاهدون اليوم.. ويجان يستضيف مانشستر يونايتد بالكأس والإسماعيلى ضيفا على الداخلية

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأثنين الموافق 8 يناير 2024 على النحو التالي:



*كأس الاتحاد الإنجليزى:

10:15 ويجان أثليتيك × مانشستر يونايتد



*كأس الرابطة المصرية:

03:00 بلدية المحلة × سموحة

03:00 الداخلية × الإسماعيلي

05:00 مودرن فيوتشر × الاتحاد السكندري