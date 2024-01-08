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الثلاثاء 09 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. ويجان يستضيف مانشستر يونايتد بالكأس والإسماعيلى ضيفا على الداخلية

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأثنين الموافق 8 يناير 2024 على النحو التالي:

*كأس الاتحاد الإنجليزى:
10:15 ويجان أثليتيك × مانشستر يونايتد

*كأس الرابطة المصرية:
03:00 بلدية المحلة × سموحة
03:00 الداخلية × الإسماعيلي
05:00 مودرن فيوتشر × الاتحاد السكندري

كأس الاتحاد الإنجليزي كأس الرابطة المصرية تشاهدون اليوم