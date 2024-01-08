إجازة 24 ساعة للاعبي المنتخب قبل السفر إلى كوت ديفوار

يحصل لاعبو منتخب مصر الأول، بقيادة روى فيتوريا، على إجازة اليوم، الاثنين، ولمدة 24 ساعة فقط لقضائها مع الأهل والأصدقاء، بهدف كسر الملل قبل السفر غداً الثلاثاء إلى كوت ديفوار استعدادا للمشاركة في أمم أفريقيا .



وبدأت الاجازة عقب مباراة تنزانيا الودية التي أقيمت مساء أمس، الأحد، حيث يعود لاعبو المنتخب لفندق الإقامة مساء اليوم للمبيت قبل السفر غدا.



ويستهدف منتخب مصر، العودة مجددًا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة، وتعد المباراة الرسمية المقبلة لمنتخب مصر أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية.



وتضم قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة أفريقيا 27 لاعباً هم: حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى.



الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى .

الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين- محمود حمادة.

الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.



وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.



ويعتبر منتخب مصر أكثر المنتخبات مشاركة في كأس أمم إفريقيا بواقع 25 مرة، حيث غاب عن 3 نسخ 2012 و2013 و2015.



ويتربع على صدارة قائمة الأكثر تتويجا باللقب على مدار التاريخ بـ7 ألقاب، بينما يحل منتخب الكاميرون فى المركز الثاني بـ5 بطولات، ثم غانا 4 ألقاب ونيجيريا 3 بطولات، ومرتان لكل من كوت ديفوار والجزائر والكونغو الديمقراطية.



ويبحث الفراعنة على اقتناص النجمة السمراء الثامنة، بعد التتويج 7 مرات من قبل في رقم قياسي أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.