الإعلان عن قميص منتخب مصر بمشاركة نجوم الفراعنة

أعلنت الشركة الراعية عن قميص منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تنطلق ١٣ يناير الجاري في كوت ديفوار.

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وتتوجه بعثة منتخب مصر إلى كوت ديفوار غدا الثلاثاء ويبدأ منتخب مصر مبارياته يوم ١٤ يناير الجاري بمواجهة منتخب موزمبيق.

ويمتلك منتخب مصر العديد من الأرقام القياسية فى بطولة كأس أمم إفريقيا، قبل انطلاق النسخة المقبلة فى كوت ديفوار 2023.

منتخب مصر ملك الأرقام القياسية في بطولة أفريقيا

ويعتبر منتخب مصر أكثر المنتخبات مشاركة في كأس أمم إفريقيا بواقع 25 مرة، حيث غاب عن 3 نسخ 2012 و2013 و2015.

ويتربع على صدارة قائمة الأكثر تتويجا باللقب على مدار التاريخ بـ7 ألقاب، بينما يحل منتخب الكاميرون فى المركز الثاني بـ5 بطولات، ثم غانا 4 ألقاب ونيجيريا 3 بطولات، ومرتان لكل من كوت ديفوار والجزائر والكونغو الديمقراطية.

ويبحث الفراعنة على اقتناص النجمة السمراء الثامنة، بعد التتويج 7 مرات من قبل في رقم قياسي أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.