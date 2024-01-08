بالأرقام.. الجيش الأوكراني يعلن حصاد الهجمات الروسية في الأسبوع الأول من 2024

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الاثنين عن حصاد الأسبوع الأول من الهجمات الروسية في العام الجاري 2024 في الحرب الأوكرانية التي قاربت على عامين حيث اندلعت في فبراير 2022.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أندريه كوفاليف، إن القوات الروسية شنت نحو 125 هجوما صاروخيا وأكثر من 400 غارة جوية استهدفت أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف كوفاليف: "في المجمل، وقع أكثر من 370 اشتباكا قتاليا وفي الأسبوع الماضي، شنت روسيا حوالي 125 ضربة صاروخية وأكثر من 400 غارة جوية، بالإضافة إلى 320 هجوما باستخدام قاذفات صواريخ متعددة، على مواقع قواتنا والبنية التحتية المدنية"، وفقا لما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وأضاف المسئول العسكري الأوكراني أن روسيا تواصل عملياتها الهجومية في قطاع كوبيانسك، حيث صدت قوات الدفاع الأوكرانية الأسبوع الماضي أكثر من 30 هجوما، وفي اتجاه ليمان، صد الجنود الأوكرانيون ثلاث هجمات للعدو شرق تيرني بمنطقة دونيتسك، وفي منطقة باخموت، شن العدو الأسبوع الماضي هجمات في منطقة أوريكهوف في منطقة دونيتسك.

وتابع "في اتجاه أفدييفكا، يواصل الجيش الروسي عملياته الهجومية، حيث شن أكثر من 170 هجومًا على مواقع القوات الأوكرانية في مناطق نوفوباخمموتيفكا وبرديتشيف وستيبوف وأفديفكا وسيفيرن وبيرفومايسكي ونيفيلسك في منطقة دونيتسك، حيث ألحق الجنود الأوكرانيين خسائر كبيرة".

وأضاف أنه في اتجاه مارينكا، يهاجم الروس باتجاه مناطق هيورهيفكا ومارينكا وبوبيدا ونوفوميخيليفكا في منطقة دونيتسك وصدت الوحدات الأوكرانية ما يقرب من 50 هجومًا هناك.

وقال المتحدث "في الأسبوع الماضي في اتجاه زابوريزهيا، شن الجيش الروسي أكثر من 20 هجوما فاشلا في المنطقة الواقعة شمال بريوتني، غرب فيربوف وروبوتاين في منطقة زابوريزهيا".

وأشار أيضًا إلى أنه في اتجاه خيرسون، يركز الروس جهودهم الرئيسية على الدفاع، وتطوير حقول الألغام وطرق الدعم اللوجستي، بالإضافة إلى شن غارات جوية وقصف مدفعي على مواقع القوات الأوكرانية والمستوطنات عبر منطقتي خيرسون وميكوليف.