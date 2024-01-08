"القومي للترجمة" يطلق النسخة الـ3 من كشاف المترجمين للاحتفال بالعيد القومي لبورسعيد

أعلن المجلس القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي عن مسابقة لترجمة نص بعنوان "بط البحيرة" للأديب" قاسم مسعد عليوة".

وتأتي المسابقة تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نفين الكيلاني واستكمالًا لمبادرة المركز القومي للترجمة بالاحتفاء بمبدعي جمهورية مصر العربية وكتّابها، من خلال طرح نصوص من إبداعاتهم للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، وبمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة بورسعيد.

ونرصد في السطور التالية شروط المسابقة والجوائز المقرر تسليمها للفائزين، وهي:

أولا: كيفية المشاركة وشروط التقديم في المسابقة

1- يقوم المتسابق بتحميل النص من على الصفحة الرسمية للمركز القومى للترجمة.

2- تكون الترجمة من اللغة العربية إلى أي من اللغات الأخرى.

3- يرسل المتسابق ترجمته عبر كلٍ من العناوين الإلكترونية بالصيغتين ملف word و pdf ،بالاضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومي.

علماً بأنه سوف يصل للمتسابق رسالة بتأكيد إستلام النص من إدارة التدريب والجوائز تفيد تسلم مشاركته.

آخر موعد لتلقى مشاركات المتسابقين هو 20/1/2024، ولا يشترط سن المتقدم للمسابقة.

ثانيًا: الجوائز

يمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تكريم.