"أبوها عاوزها تشحت".. القبض على صاحب فيديو ضرب طفلة بقصر النيل

دلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى واقعة تداول فيديو لضرب طفلة بمنطقة قصر النيل، ان المتهم هو والدها ليجبرها على التسول.

تعود الواقعة عندما تم تداول مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعى ، متضمناً تعدى أحد الأشخاص على طفلة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة .

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (والد المذكورة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق) وبمواجهته إعترف بتعديه على نجلته لإجبارها على القيام بأعمال التسول وإستجداء المارة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.