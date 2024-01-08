بالأرقام.. توقعات حالة الطقس اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا اليوم الإثنين، يشير إلى حالة الطقس المتوقعة في مناطق مختلفة من مصر، ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يميل الطقس للاحتمالات الحرارية على سيناء وجنوب الصعيد.

تنبهت الهيئة إلى احتمالية تشكّل شبورة مائية صباحًا في بعض الطرق الزراعية والسريعة، وذلك في المناطق المؤدية من القاهرة ومتجهة إلى القاهرة الكبرى، إضافة إلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، مع ارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 إلى 2.25 متر، وأن الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى غربية.

في سياق متصل، أشارت الهيئة إلى حالة البحر الأحمر التي ستكون خفيفة إلى معتدلة، حيث يصل ارتفاع الموج إلى متر إلى 1.5 متر، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

وركز بيان هيئة الأرصاد الجوية على التالي :

توقعات حالة الطقس

شبورة مائية صباحاً في بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ودرجات حرارة مائلة للدفء نهارًا في مناطق مختلفة من مصر مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتكون شديدة البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

حالة البحر المتوسط: معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر.

حالة البحر الأحمر: خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة في مناطق مختلفة: تصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى 22 درجة مئوية والصغرى إلى 11 درجة مئوية، بينما تختلف درجات الحرارة في المناطق الأخرى.

سرعة الرياح: تتراوح بين 20 و28 كم/س في مناطق مختلفة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتمنى السلامة للجميع وتوفير المعلومات اللازمة للتحضير الجيد للظروف الجوية المتوقعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المناطق:

| المنطقة | العظمى | الصغرى |

|-------------------------|-------|-------|

| القاهرة | 22 | 11 |

| 6 أكتوبر | 23 | 10 |

| بنها | 22 | 11 |

| دمنهور | 21 | 12 |

| وادي النطرون | 22 | 11 |

| كفر الشيخ | 21 | 12 |

| المنصورة | 22 | 12 |

| الزقازيق | 23 | 12 |

| شبين الكوم | 22 | 14 |

| طنطا | 22 | 14 |

| دمياط | 22 | 12 |

| بورسعيد | 22 | 11 |

| الإسماعيلية | 23 | 10 |

| السويس | 22 | 10 |

| العريش | 22 | 9 |

| رفح | 22 | 8 |

| رأس سدر | 23 | 10 |

| نخل | 25 | 5 |

| كاترين | 21 | 4 |

| الطور | 25 | 12 |

| طابا | 22 | 13 |

| شرم الشيخ | 27 | 18 |

| الاسكندرية | 21 | 12 |

| العلمين الجديدة | 21 | 11 |

| مطروح | 19 | 11 |

| السلوم | 19 | 10 |

| سيوة | 18 | 7 |

| رأس غارب | 24 | 15 |

| الغردقة | 28 | 14 |

| سفاجا | 28 | 15 |

| مرسى علم | 27 | 16 |

| شلاتين | 27 | 19 |

| حلايب | 26 | 19 |

| أبورماد | 27 | 18 |

| رأس حدربة | 26 | 19 |

| الفيوم | 22 | 11 |

| بني سويف | 23 | 9 |

| المنيا | 22 | 8 |

| أسيوط | 23 | 7 |

| سوهاج | 23 | 8 |

| قنا | 25 | 10 |

| الأقصر | 26 | 10 |

| أسوان | 27 | 11 |

| الوادي الجديد | 24 | 7 |

| أبوسمبل | 26 | 12 |