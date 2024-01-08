ads
الإثنين 08 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

جولدن جلوب 2024.. دافني جوي أفضل ممثلة مساعدة

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فازت الممثلة الأمريكية دافني جوي راندولف، بجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم “The Holdovers”، وذلك خلال الحفل المقام بفندق بيفرلي هيلز بلوس أنجلوس.

وتصدر قائمة الترشيحات لجوائز جولدن جلوب هذا العام، فيلم “Barbie” للمخرجة جريتا جيروج، برصيد 9 ترشيحات، وتلاه في المركز الثاني فيلم “Oppenheimer” للمخرج كريستوفر نولان، بثمانِ ترشيحات.

وشهدت قوائم الترشيحات منافسة قوية بين مجموعة من أقوى أفلام الموسم، إذ ترشح لفئة أفضل فيلم درامي: فيلم "Oppenheimer" للمخرج كريستوفر نولان، و"Killers of the Flower Moon" للمخرج مارتن سكورسيزي، و"Maestro" للممثل والمخرج برادلي كوبر. أما في فئة أفضل فيلم موسيقي، يتسابق أفلام: “Barbie، Poor Things، The Holdovers، May December”.

دافني جوي راندولف جائزة جولدن جلوب