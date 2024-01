جولدن جلوب 2024.. دافني جوي أفضل ممثلة مساعدة

فازت الممثلة الأمريكية دافني جوي راندولف، بجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم “The Holdovers”، وذلك خلال الحفل المقام بفندق بيفرلي هيلز بلوس أنجلوس.

وتصدر قائمة الترشيحات لجوائز جولدن جلوب هذا العام، فيلم “Barbie” للمخرجة جريتا جيروج، برصيد 9 ترشيحات، وتلاه في المركز الثاني فيلم “Oppenheimer” للمخرج كريستوفر نولان، بثمانِ ترشيحات.

وشهدت قوائم الترشيحات منافسة قوية بين مجموعة من أقوى أفلام الموسم، إذ ترشح لفئة أفضل فيلم درامي: فيلم "Oppenheimer" للمخرج كريستوفر نولان، و"Killers of the Flower Moon" للمخرج مارتن سكورسيزي، و"Maestro" للممثل والمخرج برادلي كوبر. أما في فئة أفضل فيلم موسيقي، يتسابق أفلام: “Barbie، Poor Things، The Holdovers، May December”.