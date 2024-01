صور.. إيميلي بلانت وجينيفر أنيستون وكيليان ميرفي خلال حفل جولدن جلوب

حرص عدد كبير من نجوم هوليوود على حضور حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ81، والمقام بفندق بيفرلي هيلز بلوس أنجلوس.

ومن بين النجوم الذين توافدوا على السجادة الحمراء: الممثلة إيميلي بلانت والنجمة جينيفر أنيستون، والممثل كيفن كوستنر، والممثل كيليان ميرفي، والذي ينافس على جائزة أفضل ممثل عن فيلم "Oppenheimer".

وشهدت قوائم الترشيحات منافسة قوية بين مجموعة من أقوى أفلام الموسم، إذ ترشح لفئة أفضل فيلم درامي: فيلم "Oppenheimer" للمخرج كريستوفر نولان، و"Killers of the Flower Moon" للمخرج مارتن سكورسيزي، و"Maestro" للممثل والمخرج برادلي كوبر. أما في فئة أفضل فيلم موسيقي، يتسابق أفلام: “Barbie، Poor Things، The Holdovers، May December”.

