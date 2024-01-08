طائرات إسرائيلية مسيرة تقصف المستشفى الأوروبي في خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال شنت هجوما بطائرات مسيرة على المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت فضائية "الحدث" في نبأ عاجل.

ومنذ قليل، اندلعت مواجهات عنيفة في مدينة البيرة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحام المدينة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي على المواطنين، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وتستمر المجازر الإسرائيلية على قطاع غزة، ويتزايد عدد الشهداء والجرحي كل يوم، فبلغ عدد شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 22.835 شهيدًا و58 ألفا و316 جريحًا.