الممثل خالد عبد الله يتضامن مع غزة خلال حفل جولدن جلوب 2024

أعلن الممثل البريطاني من أصول مصرية خالد عبد الله، البطل المشارك في مسلسل "The Crown 4"، تضامنه مع غزة، خلال حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ81، والمقام بفندق بيفرلي هيلز بلوس أنجلوس.

وظهر عبد الله على السجادة الحمراء مرتديا بدلة باللون الأسود، ووضع شارة باللون الأبيض على ذراعه ودبوسا على شكل حمامة، في إشارة منه إلى التضامن والمناشدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وسبق أن عبر عبد الله عن تضامنه مع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مطالبًا بوقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال، وذلك خلال مشاركته في حفل بالعاصمة البريطانية لندن للترويج لآخر مواسم مسلسل “The Crown”، الذي يعرض على منصة نتفليكس.

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