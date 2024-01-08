أحمد العوضي يكشف سر اختياره جملة "ولا يا ولا" من فيلم الإسكندراني

يحرص دائمًا الفنان أحمد العوضي خلال أعماله الفنية على تقديم عبارة أو جملة شهيرة يتداولها الجمهور بعد عرض العمل، وكانت آخر هذه الجمل "ولا يا ولا" من فيلم "الإسكندراني".

وكشف الفنان أحمد العوضي عن سر اختياره جملة "ولا يا ولا"، من خلال استضافته ببرنامج "كلمة أخيرة"، قائلًا: "كنا بنصور في إسكندرية، لقيت واحدة ست إسكندرانية بتقول يا عوضي أنا بحبك، وعيزاك تعمل فيلم ولا يا ولا، والكلمة عجبتني فقلتها للمخرج خالد يوسف مع كذا اقتراح وعجبته ولا يا ولا".

خالد يوسف وأحمد العوضي

حقق فيلم "الإسكندراني" نجاحًا فنيًا كبيرًا منذ عرضه في جميع السينمات المصرية، محققًا إيرادات ضخمة ومتصدرًا شباك التذاكر، ويشارك في بطولته كل من أحمد العوضي، زينة، محمد رضوان، مجدي فكري، عصام السقا، محمود حافظ، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله وحسين فهمي ومن إخراج خالد يوسف.