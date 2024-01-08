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الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

برشلونة يفوز بصعوبة على بارباسترو في كأس ملك إسبانيا

برشلونة
برشلونة
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تأهل فريق برشلونة إلى دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه الصعب على مضيفه بارباسترو بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على الملعب البلدي لبارباسترو، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

وجاء الفوز لبرشلونة بعد مباراة مثيرة، شهدت تقدمه مرتين، ثم تقليص بارباسترو الفارق في كل مرة، قبل أن يسجل ليفاندوفسكي هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وسجل أهداف برشلونة فيرمين لوبيز ورافينيا وليفاندوفسكي، بينما سجل أهداف بارباسترو أدريا دي ميسا ومارك برات.

وبذلك، تأهل برشلونة إلى دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث سيواجه سيلتا فيجو في المباراة المقرر إقامتها في شهر فبراير المقبل.
 

برشلونة بارباسترو كأس ملك إسبانيا