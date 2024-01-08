بسبب الأمطار.. استمرار حصار 5 أشخاص داخل كهف جنوب غربي سلوفينيا

شهد جنوب غربي سلوفينيا هطول أمطار غزيرة، تسببت في ارتفاع منسوب المياه ما أدى إلى تعرض خمسة أشخاص للمحاصرة داخل كهف عقب سد طريق الخروج.

وقالت السلطات أمس الأحد، إن من بين المحاصرون، أسرة مكونة من ثلاثة أفراد ومرشدين اثنين وجميعهم بحالة جيدة، وكانوا قد دخلوا الكهف في وقت مبكر أمس لإجراء جولة في النظام الكهفي الذي يمتد على مسافة 8 كيلومترات مع سلسلة من البحيرات تحت الأرض، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وأفادت فرق الإنقاذ السلوفينية بأن الغواصين قد تمكنوا من الوصول إلى المجموعة ونقلوهم إلى مكان آمن مخصص لمثل تلك حالات الطوارئ، كما أنشأوا مأوى دافئًا حيث سيتعين عليهم الانتظار حتى تنخفض مستويات المياه.