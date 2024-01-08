خالد يوسف: 50% من القوى الناعمة خرجت من الإسكندرية في جميع المجالات

أوضح المخرج خالد يوسف سبب إخراجه فيلم "الإسكندراني"، بعد غياب عن السينما المصرية استمر 5 سنوات، مع الإعلامية لميس الحديدي من خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON.

وقال خالد يوسف: "عاملين خلوني أعمل الفيلم الأول أنه كان لدي حلمي القديم الذي لم يتحقق أني أخرج فيلم للعظيم أسامة أنور عكاشة، عندما طرح علي ابن شقيقتي حمادة عفيفي، الفكرة مكنتش مصدق إن لسه في تحفة من أعمال الراحل عكاشة، وده كان مفتاح القبول".

وأضاف: "الإسكندرية ثاني العوامل التي جعلتني أوافق فورا، لأنها لها خصوصية بالنسبة لي، وهقول إحصاء علمي هل تعلموا أن حجم الأغاني التي كتبت لمدينة الإسكندرية على مدار 100 عام تفوق ما كتب لمصر".

وتابع يوسف: "50% من القوى الناعمة خرجت من الإسكندرية في جميع المجالات، من شعراء وكتاب وفن ونحت وفن تشكيلي".