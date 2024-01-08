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الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"إنقاذ الطفولة": معظم العمليات الجراحية لأطفال غزة بدون تخدير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشفت منظمة حقوقية في بريطانيا "إنقاذ الطفولة"، يوم الأحد، من خلال بيان لها حجم المجازر الإسرائيلية على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، وركزت في بيانها على معاناة أطفال فلسطين، وأوضحت أن معظم العمليات الجراحية للأطفال يتم أجرائها بدون تخدير.

كما أضافت، أن قطاع غزة يعاني من عدم وجود معدات طبية مناسبة وكافية، وأن معاناة الأطفال من القصف على غزة يزيد 10 أضعاف عن معاناة البالغين من الفلسطينيين.

وأشارت المنظمة، إلى أن عدد الأطفال الذين يفقدون سيقانهم في القصف على غزة لايقل عن 10 أطفال كل يوم، ونقلًا عن منظمة الأمم المتحدة "اليونيسيف"، أن ألف طفل في غزة فقدوا ساقيهم منذ بداية العدوان الإسرائيلي المحتل على غزة.

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