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الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

قصة فيلم "الإسكندراني" كتبها أسامة أنور عكاشة من 30 سنة.. ابنته تكشف التفاصيل

المذيعة نسرين أنور
المذيعة نسرين أنور عكاشة
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كشفت المذيعة نسرين أنور عكاشة عن الموعد الذي تم الانتهاء من كتابة فيلم "الإسكندراني" به، قائلة: "قصة الفيلم مكتوبة من 30 سنة، كانت منتهية على أساس سيناريو ولكن الحلم كان نشرها كتاب، أسامة أنور عكاشة كان عاشق إسكندرية".

وتابعت نسرين، خلال برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي: "خالد يوسف أحب رواية الإسكندراني، سعيدة وفخورة لأسباب كثيرة، أولها فهم قيمة الفيلم، لأنه من أهم الأعمال السينمائية".

وفي وقت سابق، وجهت نسرين أنور عكاشة رسالة هامة عبر حسابها الرسمي بموقع فيس بوك، بعد العرض الخاص من فيلم الإسكندراني، وقالت: "ماكانش بس الحلم الكبير اللي ما شافهوش يتحقق في حياته، كان خطوة مهمة في مشروعه الكبير اللي سخر فكره وحياته لاستكماله على مدار عمره، المصري الإسكندراني الحقيقي.. هويته وانتمائه".

وتابعت: "الهوية الاسكندرانية المخلطة من أيام الكوزموبوليتان لكن فرضت خلطتها هي في النهاية وللأبد وهتفضل مصرية خالصة وصميمة رغم طلتها على البحر المتوسط، وهيفضل الطعم ده".

نسرين أنور عكاشة فيلم الاسكندراني برنامج كلمة أخيرة الإعلامية لميس الحديدي أسامة أنور عكاشة