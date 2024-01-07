حسين فهمي: رفضت دوري في البداية بـ«الإسكندراني» وخالد يوسف شايفني دايمًا خواجة

استضافت الإعلامية لميس الحديدي، أبطال فيلم "الإسكندراني"، من خلال برنامجها التليفزيوني كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة ON؛ حيث أعرب الفنان حسين فهمي عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذا العمل المميز الذي يحمل اسم الراحل أسامة أنور عكاشة.

وقال حسين فهمي: "أنا من محبي الإسكندرية، رفضت في البداية دوري في فيلم الإسكندراني لكن خالد يوسف أقنعني، ومش عارف ليه هو شايفني دايمًا خواجة".

ويقدم الفنان حسين فهمي شخصية "يورغو اليوناني" خلال أحداث فيلم "الاسكندراني" الذي يُعرَض حاليًا في جميع السينمات المصرية، ويتعاون مع عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم: أحمد العوضي، وزينة، وبيومي فؤاد، وعصام السقا، ومحمود حافظ، من إخراج خالد يوسف، وعن قصة وسيناريو وحوار أسامة أنور عكاشة.