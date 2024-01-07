الضفة الأخرى.. داليا عبدالرحيم: تنظيم داعش لا يزال يُمثل تهديدًا كبيرًا

قالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة» ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إنه لا يكاد يمر يوم إلا وتجدد منظمات دولية في مقدمتها الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية تحذيراتها من خطر استمرار نساء داعش في المخيمات لفترة أطول، وتحذر تقارير استخباراتية من احتمال تحولهن إلى نسخة أكثر دموية من التنظيم الإرهابي مستقبلا.

وأضافت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، خلال تقديمها برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن تعدد جرائم القتل داخل مخيم الهول في شمال شرق سوريا تنفذها جميعا نساء تنظيم داعش ضد مجموعة من النساء الأقل تطرفاً، أو من أعلنوا تبرؤهم من أفكار التنظيم، وهؤلاء النسوة يفرضن قوانين تنظيم داعش في المخيم، حيث يحكمن على النساء اللواتي يخالفن تلك القوانين بالقتل، فيما تؤكد نساء من المخيم أن معظم حالات القتل في المخيم تجرى على يد "الحسبة"، وهي شرطة دينية أنشأها التنظيم الإرهابي وقت سيطرته على مناطق في سوريا والعراق.

وأوضحت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، أن تنظيم داعش لا يزال يُمثل تهديدًا كبيرًا، ومن الأهمية أن تستمر الجهود في الضغط المستمر على فلوله في العراق وسوريا، وأن تُعزز الجهود الجماعية لهزيمة فروعه وشبكاته في جميع أنحاء العالم، التي ركز عليها اهتمامه بشكل متزايد منذ سقوط خلافته المزعومة.