"الضفة الأخرى" يكشف أماكن وجود نساء داعش بعد ضرب التنظيم في سوريا والعراق

عرض برنامج «الضفة الأخرى»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة» ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، انفو جرافًا عن نساء داعش.

وكشف الإنفوجراف الذي أذاعته الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، خلال تقديمها برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، عن أن مخيم الهول من أكبر المخيمات التي تضم نساء داعش في محافظة الحسكة بشمال شرق سوريا، ونسبة الأطفال والنساء من سكان مخيم الهول ما يقارب الـ80% أغلبهم ما زلن يؤمن بأفكار التنظيم.

وأوضح أنه يبلغ عدد سكان مخيم الهول حوالي 62 ألف شخص أغلبهم من النساء والفتيات والأطفال والعجائز، وأنشأ داعش أول كتيبة مسلحة من النساء عرفت باسم “لواء الخنساء” وضمنت في صفوفها 100 امرأة، وشاركت كتيبة الخنساء في 200 عملية إرهابية وقمن بدور الشرطة الدينية وروجن لعقيدة التنظيم، وشكلت نساء داعش وحدات للحسبة والشرطة الدينية منعن من خلالها التدخين والسروال وفرضن النقاب، وتقوم نساء داعش بنقل الأموال من وإلى المخيمات التي يتواجدن فيها من خلال مهربين، وتقوم نساء داعش بتدريب أطفالهن على حمل السلاح وتلقيهن عقيدة التنظيم الدينية والعسكرية، كما تقوم نساء داعش بأعمال التجسس ويتواصلن مع قادة للتنظيم بهدف تحريرهن من أماكن الاحتجاز.