داليا عبدالرحيم: "الزهرات" أخطر لجان الجماعة الإرهابية لهذه الأسباب

قالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة نيوز» ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان قررت إعادة التفكير في إعداد اللائحة التنفيذية لـ"قسم الأخوات" بعد مرور 68 عاماً من اللائحة الأولى التي وضعها حسن البنا في 26 إبريل 1932، وساهم في كتابة اللائحة الجديدة كل من جمعة أمين، رئيس قسم الأخوات، وسراج اللبودي، رئيس القسم السابق وزوج المهندسة كاميليا حلمي، رئيس مكتب اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة، المنبثق عن المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة منذ عام 1998، والذي تم إغلاقه من قبل أجهزة الأمن المصري، وتم إنشاء مركز "مرام" بدلاً عنه.

وأضافت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، خلال تقديمها برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه شاركت في إعداد لائحة مركز "مرام"، وهو مركز إخواني تولت مسؤوليته المغربية كبيرة ناجي صالح، زوجة الإخواني الكيمائي، محمد عزيز همام الزمر، ويتكون من 14 من الأخوات هن أماني أبو الفضل زوجة أحمد سليم فؤاد، وسمية عبد الفتاح، وسوزان عرابي زوجة عصام عبد المحسن، وغادة علي، وإيناس مبروك، وأمينة هاني هلال زوجة ياسر محمود عبده، وهند عبدالله، وسمية مشهور، ومنال أبو الحسن زوجة المهندس عاصم شلبي، وجيهان عليوة زوجة حسن مالك، وخديجة الشاطر زوجة خالد أبو شادي، ووفاء مشهور، ومنال حسين زوجة أحمد النحاس، ونادية سعيد".

وأوضحت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، أنه تم اعتماد اللائحة الجديدة من مكتب الشورى العام، ثم اعتمدت من قبل مكتب الإرشاد في 5 مارس 2010، وتضمنت 5 بنود رئيسية أهمها التركيز على نشر أفكار الإخوان في محيط النساء بشكل عام، والعمل على صياغة الشخصية النسائية وفق منهج الجماعة، والعمل على الارتقاء التربوي والدعوي بالأخوات، والمساهمة في استقطاب النساء وتكوين الرموز والداعيات لقيادة العمل النسائي، كما تشكلت لجان عمل "القسم"، والتي تتكون من خمس لجان هي التربية، والبيوت، وطالبات الإعدادي والثانوي، ونشر الدعوة، والزهراوات.

وأشارت إلى أن لجنة "الزهرات" هي أخطر اللجان تقريبًا، وتهتم بالمساهمة في غرس أفكار وأدبيات الجماعة في نطاق فتيات المرحلة العمرية من 4 إلى 12 سنة، واكتشاف ورعاية الموهوبات منهن، خاصة بنات الإخوان.