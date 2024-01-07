الضفة الأخرى.. محلل سياسي: الإخوان سبقوا التنظيمات الإرهابية كافة في استغلال النساء

الأحد 07/يناير/2024 - 11:25 م

قال بلحسين اليحياوي، الكاتب والمحلل السياسي، إن هناك العديد من الأليات المستخدمة من قبل الجماعات الإرهابية لتجنيد النساء، وتتراوح هذه الآليات ما بين الطرق التقليدية مثل الزواج، فمثلا بن مختار أحد أقطاب القاعدة في المغرب العربي تزوج بأربعة نساء من قبائل مختلفة، بهدف خدمة أغراض التنظيم.

وأشار "اليحياوي"، خلال لقائه مع الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، ببرنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية"، أن هناك آلية أخرى لتجنيد السيدات مثل وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تشكلت خلايا في تونس وشمال إفريقيا لاستقطاب السيدات من خلال الدعوة لأهمية دور المرأة في الأعمال الدعوية اللوجستية القتالية، وتم دعوة سيدات أخريات من خلال الإغراء بالأموال والتوظيف.

وأضاف أن تنظيم بوكو حرام ضم المرأة ببعض الطرق الأخرى من خلال الخطف، مشيرًا إلى أن تجنيد السيدات عملية متشابكة تتداخل فيها العوامل السياسية والدينية والاقتصادية، موضحًا أن العنصر الضعيف في المجتمع هو العنصر الرئيسي للانضمام إلى الجماعات المتطرفة مثل النساء أو الأطفال والشباب في ظل محدودية الثقافة الدينية وخلافه.