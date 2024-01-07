الضفة الأخرى.. داليا عبدالرحيم: كتاب "أيام من حياتي" لزينب الغزالي تضمن كمًا هائلًا من الأكاذيب

قالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة نيوز» ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إن زينب الغزالي أصدرت كتاب "أيام من حياتي"، والذي تضمن كمًا هائلًا من الأكاذيب عن محاولات اغتيالها قبل القبض عليها، وعن وقائع تعذيبها في السجن الحربي وكيف أمضت ستة أيام دون أكل أو شرب بل ودون أن تتمكن من قضاء حاجتها، وكيف أنها كانت تُجلد في كل يوم نحو ألف جلدة، وكيف أنها صرعت وحشًا آدميا أمره الضباط باغتصابها بعد أيام طويلة من تعذيبها، إلى آخر الأكاذيب التي دونتها في كتابها ذائع الصيت.

وأضافت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، خلال تقديمها برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الكتاب ظل ولم يزل دون شك مصدرًا رئيسيًا من مصادر التثقيف لشباب الجماعة وفتياتها؛ رغم أن ما يحتويه من قصص خيالية لا يمكن لأي عاقل تصديقها، خاصة وأنها تُذكر في الكتاب أنها علمت أن أمرًا صدر للرئيس الراحل جمال عبد الناصر من المخابرات الأمريكية والسوفيتية والإسرائيلية بتعذيب الإخوان للقضاء على الإسلام، وأنها قرأت قرارًا موقعًا من جمال عبد الناصر شخصيًا ومختومًا بخاتم رئاسة الجمهورية يوجه بتعذيبها "عذاب فوق ما يعذب به الرجال".

وأوضحت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، أنه بعد سنوات من صدور الكتاب اعترف يوسف ندا لأبو العلا ماضي بأنه مؤلف الكتاب وليست زينب الغزالي، ورغم إقامته في سويسرا ألف كتاباً يحتوي كل هذه التلفيقات وهو بعيد عن تفاصيل أحداث عام 1965 التي تحدث عنها كتاب زينب الغزالي.