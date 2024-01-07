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الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«الضفة الأخرى» يكشف عن كيفية تجنيد الفتيات داخل التنظيمات الإرهابية

الكاتبة الصحفية والإعلامية
الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم
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علقت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة» ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، على فيديو أميرة محي الدين، معقبة: “رأينا كيف يتم استقطاب وتجنيد الفتيات من جنسيات مختلفة للعمل داخل هذه التنظيمات الإرهابية”.

وقالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، خلال تقديمها برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، إننا شاهدنا جميعا عبر الشاشات كيف استخدم تنظيم داعش النساء كسلاح مزدوج بين تجنيد النساء للعمل ضمن صفوف داعش وسوقهن كإماء وجواري لعناصر التنظيم، وأثر هذا الواضح في كسب المزيد من المقاتلين عن طريق استخدام النساء في الترغيب لإغراء المتطرفين في التنظيم إلى الانضمام لصفوف داعش، كما كان هناك اعتمادًا كبيرًا على النساء الغربيات ومدى معرفتهن للغات الأجنبية، فضلًا عن استخدامهن مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت الأخرى لتجنيد العشرات من النساء والرجال القاطنين في الدول الغربية، من خلال شبكات سرية مارست التجنيد للخلافة الإسلامية المزعومة في سوريا والعراق، وأسفرت هذه الحملات عن انضمام الآلاف من أكثر من 50 جنسية غير العربية للمشاركة في القتال مع تنظيم داعش.

الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم أميرة محي الدين صفوف داعش