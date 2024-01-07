"الضفة الأخرى" يكشف عن الأدوار الرئيسية للمرأة في التنظيمات الإرهابية

قالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة نيوز» ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إن هناك عدة أدوار رئيسية تقوم بها المرأة في التنظيمات الإرهابية إلى جانب تنفيذ العمليات، وهي الإيواء والاختباء وخدمة العناصر التنظيمية المطاردة أمنيا، والعمل على نشر أفكار التنظيم، وبثها في أوساط المجتمعات عبر مواقع الإنترنت، علاوة على جمع التبرعات المالية للتنظيم ليحقق مخططاته.

وأضافت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، خلال تقديمها برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن كل هذا وغيره يؤكد أن تنامي ظاهرة تجنيد النساء في صفوف التنظيمات الإرهابية لقيامهن بأعمال وهجمات إرهابية يُعتبر من أخطر الظواهر الاجتماعية التي يشهدها المجتمع الدولي حاليًا، إذا ما سلمنا بأن المرأة تُمثل نصف المجتمع، فإن قدرة الجماعات الإرهابية على التحرك واختراق هذا النصف وتجنيد مناصرات أو منفذات لأجندتهم هي من أخطر القضايا التي تواجه عالمنا وخاصة منطقة الشرق الأوسط، بكون المرأة في مجتمعاتنا الشرقية بطبيعة الأعراف والعادات والتقاليد الاجتماعية بعيدة عن عيون الأجهزة الأمنية والاستخبارات لاعتبارات دينية واجتماعية؛ وهذا ما يجعلها تتحرك بحرية لتنفيذ أجندة مجنديها من التنظيمات الإرهابية، فيتم استغلالهن واستخدامهن كأداة ووسيلة في تنفيذ مآربهم الإجرامية، بإخضاعها لعملية مسح العقل وإشباعها بأفكار متطرفة، وهم يعتبرون تجنيدها أسلوبًا استراتيجيًا، ليؤمنوا لأنفسهم دعمًا من المرأة باعتبارها نصف المجتمع التي يتعامل معها الأمن بطريقة خاصة في الإمكانيات والخيارات وصول بها إلى الأهداف تكون أسهل من قيام الرجل بتنفيذ الأفعال الإجرامية .