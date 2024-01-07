«الضفة الأخرى» يعرض تقريرًا عن تنظيم «الأرامل السوداء»

عرض برنامج «الضفة الأخرى»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة» ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا عن تنظيم «الأرامل السوداء»، موضحًا أن نواة التنظيم تمثلت في اختطاف 276 طالبة من المدرسة الثانوية بقرية شيبوك عام 2014، وتتركز تفجيرات النساء منذ ذلك الحين على الأسواق العامة والمدارس والمراكز الصحية، والانتحاريات إما كن متزوجات من مقاتلين في الجماعة أو نساء تم توظيفهن أو تجنيدهن من طرف جواسيس للجماعة.

وكشف التقرير الذي أذاعته الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، خلال تقديمها برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، عن أنه كانت البداية لتنظيم “الأرامل السوداء” عندما اختطفت الجماعة 176 فتاة في 2014 اعتبرتهن مخزونا لعملياتها، وفي نفس العام فجرت أول فتاة نفسها داخل سوق لتعلن عن بداية استخدام النساء في التفجيرات، بعد أن كان في السابق تحظر الجماعة على النساء القيام بأدوار في الخطوط الأمامية.

وأوضح التقرير أن جماعة “بوكو حرام” تستخدم النساء الآن في العمليات الانتحارية وفي مقدمة الصفوف، وتتركز تفجيرات النساء منذ ذلك الحين على الأسواق العامة والمدارس والمراكز الصحية، والانتحاريات إما كن متزوجات من مقاتلين في الجماعة وتم قتلهم، أو نساء تم توظيفهن أو تجنيدهن من طرف جواسيس للجماعة، أو تكون الانتحارية إحدى فتيات تشيبوك المختطفات، أو فتيات صغيرات يتيمات قتلت الجماعة آبائهن، وكانت مهمتهن جلب نساء للقيام بالعمليات عن طريق جماعة غير شرعية متورطة في الاتجار بالبشر.