«الضفة الأخرى" يكشف عن دور المرأة في الجماعات والحركات المتطرفة والإرهابية

كشفت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة نيوز» ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، عن دور المرأة في الجماعات والحركات المتطرفة والإرهابية ومدى الحاجة إليها داخل هذه الجماعات، وكيف تنوعت أدوارها من زوجة ترعى الأولاد إلى حمل السلاح، ومنعتها هذه الجماعات من الظهور والحركة وعند الحاجة إليها ألبستها الأحزمة الناسفة.

وأوضحت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، خلال تقديمها برنامج «الضفة الأخرى»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، تطور دور النساء في التنظيمات المسلحة والإرهابية مثل القاعدة وداعش وغيرها، وكذلك تلك التنظيمات القائمة على المرأة مثل بنات الأمة الكشميرية، وكتيبة الخنساء، ولواء الزينبيات.

وبيّنت أن دور المرأة في التنظيم الأم "جماعة الإخوان الإرهابية"، وتطور استخدام الجماعة للمرأة بداية من تكوين الأخوات المسلمات، وصولا للمؤسسات الإخوانية التي تقودها نساء الجماعة، وصولا إلى العائدات من داعش، وكيف تتعامل معهم الحكومات ومدى خطورتهن، موضحة أن برنامج "الضفة الأخرى" يتصدى لكشف الأكاذيب والحقائق الغائبة.