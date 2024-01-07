ليفربول يتخطى أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل فريق ليفربول إلى الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على نظيره أرسنال بنتيجة 2-0، مساء اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الدور الثالث من البطولة.

وجاء الهدف الأول للريدز عن طريق جاكوب كيور بالخطأ في مرماه في الدقيقة 80، بينما سجل لويس دياز الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وشهد اللقاء غياب الثنائى المصرى محمد صلاح. وتأهل فريق ليفربول إلى الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على نظيره أرسنال بنتيجة 2-0، مساء اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الدور الثالث من البطولة.

وجاء الهدف الأول للريدز عن طريق جاكوب كيور بالخطأ في مرماه في الدقيقة 80، بينما سجل لويس دياز الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وشهد اللقاء غياب الثنائى المصرى محمد صلاح هداف ليفربول، ومحمد الننى لاعب وسط أرسنال، بسبب تواجدهما في معسكر منتخب مصر استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

