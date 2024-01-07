ads
الإثنين 08 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ليفربول يتخطى أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

أرسنال وليفربول
أرسنال وليفربول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تأهل فريق ليفربول إلى الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على نظيره أرسنال بنتيجة 2-0، مساء اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الدور الثالث من البطولة.

وجاء الهدف الأول للريدز عن طريق جاكوب كيور بالخطأ في مرماه في الدقيقة 80، بينما سجل لويس دياز الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وشهد اللقاء غياب الثنائى المصرى محمد صلاح. وتأهل فريق ليفربول إلى الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على نظيره أرسنال بنتيجة 2-0، مساء اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الدور الثالث من البطولة.

وجاء الهدف الأول للريدز عن طريق جاكوب كيور بالخطأ في مرماه في الدقيقة 80، بينما سجل لويس دياز الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وشهد اللقاء غياب الثنائى المصرى محمد صلاح هداف ليفربول، ومحمد الننى لاعب وسط أرسنال، بسبب تواجدهما في معسكر منتخب مصر استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.
 

ليفربول ارسنال كأس الاتحاد الإنجليزي