ads
الإثنين 08 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

غرفة تجارة وصناعة عجمان تطلق الدورة الـ11 من معرضها العقاري

العقارات في الامارات
العقارات في الامارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت غرفة تجارة وصناعة عجمان بدولة الإمارات، عن إطلاقها لفعاليات الدورة الـ11 لمعرض الراسخون العقاري والمقرر استمراره لمدة يومين اثنين مقبلين لعرض سلسلة من المشروعات العقارية بقيمة تتجاوز نصف مليار درهم إماراتي.

وفقا لما قالته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية " وام" فقد شهدت فعاليات المعرض اليوم مشاركة من جانب المتخصصين والقائمين علي الغرفة برئاسة عبد الله بن محمد المويجعي و عمر أحمد بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري.

يقدم المعرض عددا من الفرص للعاملين بالقطاع العقاري في عجمان التي تتضمن عمليات الشراء والاستثمار والامتلاك للعقارات ما في حكمها.

وعرض المعرض الإجراءات التي تقوم بها دولة الإمارات لتطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات الحكومية الميسرة بما ينعكس على الاستثمار.

العقارات في الامارات غرفة صناعة وتجارة عجمان المشروعات العقارية اخبار الخليج اقتصاد الإمارات