غرفة تجارة وصناعة عجمان تطلق الدورة الـ11 من معرضها العقاري

أعلنت غرفة تجارة وصناعة عجمان بدولة الإمارات، عن إطلاقها لفعاليات الدورة الـ11 لمعرض الراسخون العقاري والمقرر استمراره لمدة يومين اثنين مقبلين لعرض سلسلة من المشروعات العقارية بقيمة تتجاوز نصف مليار درهم إماراتي.

وفقا لما قالته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية " وام" فقد شهدت فعاليات المعرض اليوم مشاركة من جانب المتخصصين والقائمين علي الغرفة برئاسة عبد الله بن محمد المويجعي و عمر أحمد بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري.

يقدم المعرض عددا من الفرص للعاملين بالقطاع العقاري في عجمان التي تتضمن عمليات الشراء والاستثمار والامتلاك للعقارات ما في حكمها.

وعرض المعرض الإجراءات التي تقوم بها دولة الإمارات لتطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات الحكومية الميسرة بما ينعكس على الاستثمار.