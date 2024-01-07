الحوار هو الحل (3)

الأحد 07/يناير/2024 - 08:16 م

ثانيا: حوار الأديان:

في مقالي هذا، أستكمل حديثي عن أهمية الحوار، واتباع آدابه، في بناء الحضارات الإنسانية، وكيف أنه يمثل ضرورة أساسية من ضرورات بناء الأمم وتقدمها. وإذا كنا قد سبق أن توقفنا عند آليات الحوار بين الشباب والكبار، فإننا سنكمل حديثنا اليوم بطبيعة الحوار بين الأديان، وتبيان أنه لا يوجد تعارض شرائعي أو من حيث طبيعة المعاملات المجتمعية، فيما بين الأديان السماوية الثلاثة، فالأديان الثلاثة إنسانية الطابع في المقام الأول. غني عن القول أن التعاليم السماوية نزلت مرحلية، بحيث يعد كل دين سماوي مرحلة تعبر عن احتياجات البشر ونوازعهم وميولهم وظروفهم الحياتية والعقلية، ومع تغير الظروف والمتطلبات البشرية يأتي دين سماوي آخر ليكمل ما توقف عنده الدين السماوي الأقدم. وهو ما يؤكده سيدنا المسيح بقوله: "لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأكمل". وعندما نؤكد ذلك فإن هذا لا يلغي فكرة وجود الثوابت الدينية التي حثت عليها الأديان السماوية الثلاثة؛ نظرًا إلى وحدة المصدر السماوي. وما حدث بين الأديان السماوية الثلاثة من تكامل، حدث داخل كل دين على حدة. على نحو ما نجد ذلك في الدين الإسلامي- على سبيل المثال- من خلال علم الناسخ والمنسوخ، كما في قوله تعالى: "مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" (سورة البقرة آية 106). فالدين السماوي دائما ما يجاري متغيرات الحياة ومتطلباتها، من خلال نصوصه المقدسة. إذًا العلاقة بين الأديان تكاملية، وليست أفضلية. فهي علاقة تقوم على الاحترام وليس التصارع أو التعارض. ومصر دوما كانت نموذجا يُحتذى في تلقي الأديان السماوية، وفي تسامحها وتعايشها. ربما تكون مصر هي الدولة الوحيدة التي التقى على أرضها جميع الأديان السماوية، وتعايشت جنبا إلى جنب، المعابد اليهودية والكنائس المسيحية والمساجد الإسلامية. ولقد تعايش أبناء الديانات السماوية الثلاثة في سلام وأمان وأمن اجتماعي طوال تاريخهم. وربما تكون مصر من الدول القليلة التي لم يأخذ استقبالها لأي دين سماوي في بداياته شكل التصارع والتقاتل، بل استقبلته بدافع احتياجها المرحلي لهذا الدين في تعاليمه ومبادئه. هكذا عاشت في مصر الأديان السماوية ولا تزال، ولم يكدر صفو هذه العلاقة المتسامحة والمتعايشة منغصات الحياة اليومية، التي كان المصريون يتعايشون معها. لم يكن في يوم من الأيام ليتصاعد الخلاف بين مصري مسيحي ومصري يهودي، أو مصري مسلم مع أي منهما، ليصل إلى حد وصفه بالصراع الديني، وإنما كان مجرد مشكلة اجتماعية حياتية، قد تحدث بين أبناء الدين الواحد، ولذلك كان سرعان ما يتم رأب صدع هذه الخلافات الاجتماعية الحياتية البسيطة.

غير أنه لما جرت في البحر رياح التغيير السياسي، والتطرف الفكري، لم يعد ما كان يحدث ليمر مرور الكرام، وإنما أصبحت مثل هذه الخلافات الحياتية يتم توظيفها سياسيا. ولكي أدلل على ذلك يمكن معرفة مدى التغيير المجتمعي الذي ألم بالعالم العربي، وليس مصر وحدها، بعد وعد بلفور عام 1917، ثم تأسيس دولة إسرائيل عام 1948، التي تأتي تحقيقا لما نادت به الحركة الصهيونية، هذه الحركة التي كانت سببا رئيسيا في تكدير حالة الصفاء الاجتماعي في كل أنحاء العالم العربي. ففي مصر كان اليهودي يعيش في سلام وتسامح اجتماعي وإنساني مع سائر المصريين. كان يمارس حياته اليومية، وطقوسه الدينية في أمان بلا أي تكدير. كان اليهود ماهرين في التجارة، فمارسوا تجارتهم في حرية وسماحة. ومارسوا الطب، وتخصصوا في بعض الحرف الاجتماعية المهمة، دون أن يضايقهم أحد، بل مارسوا حقوقهم في تولي المناصب الرفيعة، فمنهم الوزير يعقوب بن كلس الذي تقلد منصب الوزير في عصر الدولة الفاطمية، التي أعلت من شأن اليهود، على نحو يشهد تسامحية مصر وشعبها وسياستها، وهو حق كان اليهود أنفسهم محرومين من الحصول عليه في الغرب (الديمقراطي!) حتى منتصف القرن العشرين تقريبا. ثم جاءت الحركة الصهيونية، فغيرت المزاج المجتمعي، وتغيرت معها هذه الصورة المتناغمة اجتماعيا بعض الشيء. وشعبيا نستطيع أن نلمس هذه الصورة المتعايشة بين أبناء الديانات الثلاثة في حكايات وسير وأغانٍ وأمثال شعبية كثيرة، وهو ما سنتوقف عنده في مقالنا القادم بإذن الله.

* أستاذ الأدب الشعبي بكلية الآداب، جامعة القاهرة.