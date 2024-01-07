ads
الإثنين 08 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري والليبي والتونسي للميني فوتبول

بروتوكول تعاون ثلاثي
بروتوكول تعاون ثلاثي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وقع أحمد سمير سليمان رئيس الاتحادين المصري والعربي للميني فوتبول على 
بروتوكول تعاون بين الإتحاد المصري للميني فوتبول، والاتحاد العام الليبي للميني فوتبول برئاسة مفتاح اعنيبة  والإتحاد التونسي للميني فوتبول برئاسة محمد بن عبد الله. 

يأتي ذلك في إطار مبادرة أحمد سمير سليمان  رئيس الإتحاد العربي للميني فوتبول  لتوقيع بروتوكولات تعاون بين الإتحادات العربية  للميني فوتبول تحت رعاية الإتحاد العربي.
ونص البروتوكول على  التعاون المشترك بين الاتحادات الثلاث، على مستوى تبادل الخبرات والمعسكرات ، وعلى مستوى الأندية والمنتخبات. 

وجرى الاتفاق أيضا على تبادل الزيارات وتنظيم دورات تدريبية للحكام والمدربين والمراقبين والإداريين تحت رعاية الإتحاد العربي وتسخير كل إمكانيات الاتحادات لخدمة الشباب العربي.

وأقيم حفل التوقيع على هامش حضور نهائيات بطولة كأس ليبيا للميني فوتبول بمدينة زليتن بحضور أعضاء مجلس إدارة الإتحاد العام الليبي للمينى فوتبول  وليد المهدي الإمام ، صبري إحميد ، محمد سعد أمبية، بشير أبو بكر دبش ، عمر فوزي زعبوب ، عبد العالي صالح عبد العالي.
من جانبه توجه  مفتاح اعنيبة رئيس الاتحاد العام الليبي للميني فوتبول، و محمد بن عبد الله بخالص الشكر لأحمد سمير سليمان رئيس الاتحادين المصري والعربي  للميني فوتبول على مبادرته،  التي تهدف لخدمة شبابنا العربي عامة والتي أعلن أنها ستتوسع في قادم الأيام لتشمل جميع الاتحادات العربية.

بروتوكول تعاون أحمد سمير المصري والعربي الاتحادات العربية احمد محمدي