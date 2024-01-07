بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري والليبي والتونسي للميني فوتبول

وقع أحمد سمير سليمان رئيس الاتحادين المصري والعربي للميني فوتبول على

بروتوكول تعاون بين الإتحاد المصري للميني فوتبول، والاتحاد العام الليبي للميني فوتبول برئاسة مفتاح اعنيبة والإتحاد التونسي للميني فوتبول برئاسة محمد بن عبد الله.

يأتي ذلك في إطار مبادرة أحمد سمير سليمان رئيس الإتحاد العربي للميني فوتبول لتوقيع بروتوكولات تعاون بين الإتحادات العربية للميني فوتبول تحت رعاية الإتحاد العربي.

ونص البروتوكول على التعاون المشترك بين الاتحادات الثلاث، على مستوى تبادل الخبرات والمعسكرات ، وعلى مستوى الأندية والمنتخبات.

وجرى الاتفاق أيضا على تبادل الزيارات وتنظيم دورات تدريبية للحكام والمدربين والمراقبين والإداريين تحت رعاية الإتحاد العربي وتسخير كل إمكانيات الاتحادات لخدمة الشباب العربي.

وأقيم حفل التوقيع على هامش حضور نهائيات بطولة كأس ليبيا للميني فوتبول بمدينة زليتن بحضور أعضاء مجلس إدارة الإتحاد العام الليبي للمينى فوتبول وليد المهدي الإمام ، صبري إحميد ، محمد سعد أمبية، بشير أبو بكر دبش ، عمر فوزي زعبوب ، عبد العالي صالح عبد العالي.

من جانبه توجه مفتاح اعنيبة رئيس الاتحاد العام الليبي للميني فوتبول، و محمد بن عبد الله بخالص الشكر لأحمد سمير سليمان رئيس الاتحادين المصري والعربي للميني فوتبول على مبادرته، التي تهدف لخدمة شبابنا العربي عامة والتي أعلن أنها ستتوسع في قادم الأيام لتشمل جميع الاتحادات العربية.