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الإثنين 08 يناير 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيوتشر ينهي استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري بكأس الرابطة

من تدريب فيوتشر الختامي
من تدريب فيوتشر الختامي مساء اليوم الأحد
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أنهى فريق فيوتشر، استعداداته مساء اليوم الأحد، وذلك استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري، مساء غدا الإثنين في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة .

وخاض الفريق مرانه الختامي مساء اليوم وشهد تركيز وحماس بين اللاعبين، مع حرص المدرب على تحفيز اللاعبين ومنحهم بعض التعليمات الفنية المهمة . 

وتضم المجموعة الأولى بكأس الرابطة فرق، الاتحاد السكندري، سموحة السكندري، بلدية المحلة، فيوتشر .

ويخوض فيوتشر مباراته الأولي أمام الاتحاد السكندري غدا الإثنين، ثم يواجه سموحة بالمباراة الثانية يوم 16 يناير في الإسكندرية، ثم يختتم مبارياته بالمجموعة بمواجهة فريق بلدية المحلة يوم 24 يناير في القاهرة . 

وحقق فريق فيوتشر من قبل بطولة كأس الرابطة نسخة 2022 وذلك على حساب فريق غزل المحلة في المباراة النهائية .

فيوتشر الاتحاد السكندري رابطة الأندية المحترفة أيمن مصطفى