بداخلها 16 صباع حشيش.. علبة سجائر تقود عاطلين للسجن بالقاهرة

الأحد 07/يناير/2024 - 07:23 م

كشف تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، في القضية المتهم فيها عاطلين بالاتجار بالمواد المخدرة عن احتواء عينة الحرز على مادة الحشيش الخام المدرجة بالجدول الأول للمخدرات.

وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي "فارس عصمت" 35 سنة، ومقيم بمدينة 15 مايو، و"باسل سعد" 30 سنة ومقيم بالتبين، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي علبة سجائر ماركة "ال أم أحمر" بداخلها عدد 16 صباع حشيش وسلاح أبيض نصل معدني.

وبعرض المتهمين علي النيابة العامة، أمرت بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدرات المضبوطة بحوزتهم لمصلحة الطب الشرعي لتحليلها، وبيان إيجابيتها من عدمه للمواد المخدرة المدرجة بجدول المخدرات.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين علي قيامهم بالإتجار في مادة الحشيش المخدر بدائرتي قسمي شرطة التبين و15 مايو، واعتيادهم ترويج الحشيش علي متعاطيه من الشباب وطلبة الجامعات. وأكد تقرير المعامل الكيماوية التابعة لمصلحة الطب الشرعي، إدراج العينة المضبوطة بحوزة المتهمين بالجدول الأول للمخدرات.