أسطوانة الغاز انفجرت.. تفاصيل تفحم أسرة في حريق سيارة بـ15 مايو

كشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تفاصيل مصرع، أسرة كاملة مكونة من موظف وزوجته وابنته، في حريق سيارتهم بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة.

وتبين اصطدام سيارة مسرعة من الخلف، بأسطوانة الغاز الطبيعي بسيارتهم، مما أسفر عن انفجارها واشتعال النيران بهم بالكامل ومصرعهم.

وأمرت نيابة 15 مايو والتبين بالتصريح بدفن جثث الضحايا الثلاثة بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

كان رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، تلقى إشارة من النجدة مفادها وقوع حادث تصام سيارتين واشتعال النيران في سيارة إحداهما بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين مصرع أسرة مكونة من 3 أفراد إثر اشتعال النيران في سيارتهم الملاكي، بعدما صدمتهم سيارة من الخلف.