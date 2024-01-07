عقب استشهاد 12 فردًا من عائلته.. وائل الدحدوح يشيع جثمان نجله الأكبر

شهد قطاع غزة موجة عنف شديدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم تدمير المنازل والمؤسسات الحيوية وقتل العديد من المدنيين الأبرياء، ومن بين تلك الضحايا الصحفيين الذين كانوا يعملون على تغطية الأحداث، لعرضها على العالم بما يحدث في القطاع.

وتعمد جيش الاحتلال استهداف الصحفيين، حيث وصل عدد الشهداء منهم إلى 109 حتى الآن، من بينهم مصطفى ثريا وحمزة وائل الدحدوح الذين تم استهدافهم اليوم.

ويأتي هذا الاستهداف ضمن سياسة القمع والتضييق على حرية الصحافة والإعلام، حيث يتم استهداف الصحفيين ومنعهم من تغطية الأحداث بحرية وشفافية.

وتعرض الصحفي الفلسطيني الكبير وائل الدحدوح لمأساة كبيرة بعد وفاة نجله حمزة اليوم الأحد و12 فردًا آخرين من عائلته في قصف استهدف سيارة كان يستقلانها، وتلك الحادثة المؤلمة تظهر وحشية الاحتلال وجرائمه البشعة ضد المدنيين الأبرياء، وتؤكد على ضرورة العمل الدولي الفعال لوقف هذه الانتهاكات وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.

وكان الصحفي وائل الدحدوح أصيب برصاص قوات الاحتلال، وفقدانه زميله المصور الصحفي سامر أبو دقة، وتعد هذه الأحداث مؤلمة جدًا وتذكرنا بأهمية الصحفيين في نقل الحقيقة والوقوف مع الشعب الفلسطيني في مواجهة القمع والاضطهاد.

ومع ذلك، فإن رسالة حمزة الدحدوح لوالده تذكرنا بأن الصبر والثبات في وجه المحن والابتلاءات هي من الصفات التي يجب أن يتحلى بها الإنسان، وأنه يجب أن نثق برحمة الله وأنه سيجعل الأمور تسير بالطريق الصحيح في النهاية.