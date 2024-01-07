تزوجها عرفيا.. التفاصيل الكاملة لمقتل دكتور جامعي وفتاة داخل شقة بحدائق حلوان

كشفت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تفاصيل مقتل دكتور جامعي، وطالبة داخل شقة الأول بدائرة قسم شرطة المعصرة، إذ تبين أن المجني عليه دكتور جامعي والفتاة المقتولة معه كانت طالبة لديه، ودخلت في علاقة عاطفية معه وتزوجها عرفيا، وعاشرها معاشرة الازواج.

وتابعت التحقيقات، أن الفتاة دارت بينها وبين الدكتور الجامعي خلافات بسبب رغبتها في إتمام الزواج رسمي، ولكنه رفض، واشتد الخلاف بينهما، وفي يوم الواقعة قام بالاتصال علي أشقائها ثلاثة شباب وسيدة، لاصطحاب شقيقتهم وإنهاء الأمر، وأخبرهم أنها لم تكن بكر قبل معرفته بها، فقاموا بالتخلص منها وقتلوه هو الآخر، ولاذوا بالفرار.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليه منفصل عن زوجته منذ عدة سنوات ولديه ابنة وحيدة تقيم بصحبة والدتها، وقام بشراء شقة سكنية التي شهدت الجريمة، يقيم بها بمفرده منذ الانفصال عن زوجته وكان يقيم بها صحبة الطالبة الضحية.

وكانت عثرت مباحث قسم شرطة المعصرة علي جثتي لدكتور جامعي يدعي "عصام.ش"، 60 سنة، وطالبة عشرينية داخل شقة بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات تبين وجود علاقة غير شرعية بين الفتاة والمجني عليه، وأن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشقاء المجني عليها، وعقب تقنين الاجراءات تم القبض علي المتهمين.

