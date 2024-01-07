بمناسبة يوم الشهيد الفلسطيني.. بيروت تحتضن مسيرة حاشدة لحركة فتح

نظمت حركة فتح مسيرة جماهيرية في لبنان بمناسبة يوم الشهيد الفلسطيني، وقد شارك المئات من أنصار الحركة والشخصيات السياسية والاجتماعية الفلسطينية في هذه المسيرة التضامنية.

في مكان إقامة النصب التذكاري لشهداء الثورة الفلسطينية، أشعل المشاركون شعلة الصمود تكريمًا وتخليدًا لتضحيات الشهداء، حيث كانت الأجواء مليئة بالحماس والتأكيد على استمرار النضال والصمود من أجل تحقيق الحرية والعدالة للشعب الفلسطيني.

شهدت المسيرة تأكيدًا على استمرار الدعم والتضامن مع قضية الشعب الفلسطيني وحقه في تحقيق حقوقه الوطنية والإنسانية.

كما أكد المشاركون على ضرورة استمرار النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي وتقديم الدعم الشامل للقضية الفلسطينية في مختلف المجالات.