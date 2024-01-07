غدا.. جامعة أسيوط تنظم ندوة حول الخطة الإستراتيجية 2024-2029

تنظم جامعة أسيوط، غدا الإثنين، ندوة بعنوان "نتائج الوضع الراهن للجامعة؛ تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ وذلك في إطار إعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة 2024-2029"، في تمام الساعة السابعة مساء، وذلك بقاعة د. محمد إبراهيم عبدالقادر (القاعة الثمانية) بالمبنى الإداري.

من المقرر، أن تشهد الندوة حضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ومشاركة واسعة من الوزارات، ومؤسسات المجتمع المدني؛ لجمع بيانات الخطة الاستراتيجية، ومعرفة احتياجات المجتمع، فضلاً عن مشاركة مختلف الكليات، والمعاهد بالجامعة.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن الندوة تستعرض الوضع الراهن للجامعة، بقطاعاتها الإدارية، والتعليمية، والبحثية، والخدمية، وما ترتكز عليه من نقاط قوة، وما تتطلع إليه من فرص، وما قد يواجهها من تحديات؛ وذلك يعد استكمالاً لخطة الجامعة نحو تطوير الأداء الشامل، موضحاً: إن الخطة الاستراتيجية للجامعة 2024-2029؛ يتم إعدادها بما يحقق التكامل مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤية مصر ٢٠٣٠، ومبادئ التنمية المستدامة؛ التي ترتكز داخل جامعة أسيوط على مبادئ سبعة؛ تهدف إلى تحقيق التكامل، والتخصصات المتداخلة، والاتصال، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، وكذلك تحقيق الريادة، والإبداع.

‏وأشار رئيس جامعة أسيوط؛ إلى أن الجامعة حددت عددًا من الأولويات الاستراتيجية الأساسية؛ من أجل تحقيق طموحاتها المستقبلية؛ لتصبح موردًا وطنيًا، ودوليا للتعليم؛ تثري البيئة الأكاديمية، والبحثية، تتمحور حول: الابتكار، والتدويل الأكاديمي، وتخدم المشروعات القومية، وتقدم حلولاً لمشكلات المجتمع، مضيفا أن التحديث يأتي متوافقًا مع المتغيرات الاقتصادية، والاجتماعية، والعلمية، ومتطلبات جامعة أسيوط نحو التحول لجامعة الجيل الرابع؛ من التعليم، والبحث العلمي، ولا يقتصر دور الجامعة، وتأثيرها على الأساسيات فقط، بل يمتد إلى أبعد من ذلك؛ ليصل إلى مصاف التميز.

تأتي الندوة تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني محمد شريف مستشار رئيس الجامعة للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات وأمين الندوة، والدكتور محمد عبدالعظيم طلب مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي مقرر الندوة.

وأشارت الدكتورة أماني الشريف؛ إلى أن هذه الندوة تتضمن إلقاء الضوء على القيم والأخلاقيات الجامعية التي سيتم تبنيها في الخطة الاستراتيجية للجامعة (2024-2029)، وكذلك مدى جاهزية الجامعة؛ للتقدم للاعتماد، والجودة، إلى جانب مناقشة احتياجات، ومتطلبات التنمية المستدامة لصعيد مصر؛ كموجهات، ومحددات لأهداف الاستراتيجية للخطة.