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الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

في مشهد جنائزي رهيب.. الآلاف الفلسطنيين يشيعون الشهيد أحمد محارب برام الله

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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شيع الآلاف من الشعب الفلسطيني جثمان الشهيد أحمد محمود حسين محارب (28 عاما) في منطقة بلدة عبوين شمال رام الله في وسط فلسطين، حيث حضر جمهور كبير من أبناء محافظة رام الله والبيرة.

وعبرت الجماهير المشاركة في تشييع الجنازة عن  الحزن والاستنكار على خلفية استشهاد الشاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بترديد عبارات مناهضة الاحتلال الإسرائيلي.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشهيد أحمد محارب متأثرا بجروحه التي أصيب بها جراء إطلاق النار من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

وقد أثار هذا الحادث موجة من الغضب والاستنكار داخل الأوساط الفلسطينية، مما أدى إلى تصاعد التوترات في المنطقة.
 

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