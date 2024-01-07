باحث بالجامعة الأمريكية: الاحتلال يفرغ غزة ويقتل أكبر عدد من السكان

قال أمجد أبو العز، باحث في الجامعة الأمريكية، إن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعمليات ممنهجة لتفريغ قطاع غزة، ضمن استراتيجيته خلق مناطق آمنة على شريط بامتداد مستوطنات غلاف غزة.

وأضاف أبو العز خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أنه من أجل خلق هذا الخط العشوائي فإن الاحتلال يقوم بقتل أكبر عدد ممكن ودفع الفلسطينيين للهجرة، وجعل غزة مكان غير صالح للمعيشة.

وأوضح أن استهداف الاحتلال للصحفيين، وقتله 106 صحفيين هو خطة ممنهجة ضدهم، باستهداف جميع الصحفيين الذين ساهموا في نقل الصورة، كعقاب لهم على تغطيتهم أحداث 7 أكتوبر.

ولفت إلى أن إعادة إعمار غزة سيتطلب 10 سنوات، علما بأن غزة بها مليون ونصف المليون من الشباب والفتيات.