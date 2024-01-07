محلل: نصف سكان العالم يصوتون في 2024

قال لوسيو بلانكو محلل الشؤون الآسيوية، إن الانتخابات المنتظر انعقادها العام الجاري في أمريكا وتايوان وروسيا تحظى باهتمام دولي وعالمي كبير، لأنه من المنتظر تصويت نصف سكان العالم في هذه الانتخابات عام 2024.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العالم شرقا"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العلاقات بين أمريكا والصين بمثابة قوى كبيرة أمام العالم على جميع الأصعدة، ومنها التكنولوجيا والأمن، والجيوسياسية، موضحا أنه من المنتظر أن تؤثر هذه الانتخابات على كيفية تعامل أمريكا ومنافستها بكين.

واوضح أن الانتخابات في تايوان مهمة لتأثيرها على شكل الاستقرار الإقليمي، ومن المرتقب أن يكون هذا العام محوريا في تحديد كل هذه النقاط من بحر الصين الجنوبي إلى تايوان".

وأكد محلل الشؤون الآسيوية، أن انتخابات تايوان المرتقبة لن تكون متوقعة النتيجة.