القاهرة للدراسات: خمس تحديات رئيسية تواجه الاقتصاد القومي

قال مركز القاهرة للدراسات المالية والاقتصادية، إن هناك 5 تحديات رئيسية تواجه الاقتصاد القومي وتحد من معدل النمو وتعوق خطط التنمية.

و أكد المحاسب أشرف حجر رئيس مركز القاهرة للدراسات المالية والاقتصادية، أن أول التحديات وأخطرها كيفية التغلب على عبء خدمة الدين والتوقف عن الإقتراض بعد أن وصل الدين الخارجي والمحلي الي معدلات قياسية.

وقال “حجر” إن التحدي الثاني يتمثل في وقف نزيف الشهادات الإستثمارية ذات العوائد الإستثمارية المبالغ فيها حيث أنها تدفع الإستثمارات الحقيقية العاملة في الدولة للتباطؤ نتيجة إرتفاع تكاليف التمويل لها، مشيرا إلى أن ثالث التحديات تشجيع الإستثمارات بأنواعها وعلى رأسها المحلية القائمة قبل المحلية الجديده وكلاهما قبل الإستثمارات الأجنبية.

وأوضح أن التحدي الرابع وقف إنهيار العملة المحلية من خلال حلول بعيدة عن إستخدام السياسات النقدية التي غالبا ما تكون آثارها الجانبية أكبر من مردودها الإقتصادي الإيجابي.

وقال رئيس مركز القاهرة للدراسات المالية والاقتصادية أن خامس التحديات فتح الباب للمصريين بالخارج لإقامة مشروعات على ارض الوطن باستثماراتهم بالعملة وتذليل الصعوبات والمخاوف التي تعترضهم حيث سيكون افضل بكثير من مجرد الحصول على تحويلاتهم في صورة عملات أجنبية ثم ردها لهم بالعملة المصرية حيث يجب ان يكون دور الدولة تجاه أبنائها اعمق من مجرد مكتب صرافة.

وقال أننا علي ثقة في قدرة الدولة المصرية وأبنائها بتوفيق الله في تجاوز هذه التحديات والمرور بمصر إلى بر الأمان.