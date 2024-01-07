دورة تدريبية للعاملين بمياه الفيوم على إدخال أحداثيات وبيانات المشتركين الجدد باستخدام برامج GIS

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، وتوصيات الشركة القابضة برئاسة المهندس ممدوح رسلان، بضرورة توقيع احداثيات وبيانات المشتركين بالوصلات المنزلية الجديدة على قواعد البيانات الجغرافية GIS بالشركة.

وفي السياق تم عقد دورة تدريبية للعاملين بإدارة العدادات بمقر الإدارة العامة للتدريب بمحطة مياه العزب الجديدة لتدريب العاملين على توقيع وإدخال احداثيات وبيانات المشتركين الجدد بمدينة الفيوم بإستخدام برامج GIS.

جاء ذلك في إطار تطوير منظومة العمل بالشركة ومراجعة جميع المخرجات المستخدمة في زيادة معدلات إنجاز الأعمال والمهام الفنية المطلوبة في المرحلة الحالية والمستقبلية، وبالتعاون بين الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية GIS والإدارة العامة للاشتراكات والعدادات فقد تم تجهيز نموذج لإدخال بيانات واحداثيات المشتركين الجدد باستخدام احد برامج الهواتف الذكية.

وأوضح "النجار" أهمية وضرورة الاعتماد على البرامج الحديثة ومواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي لتحقيق أعلى معدلات الأداء والإنتاج وحوكمة البيانات والمعلومات توفيرًا للوقت والجهد وضمان تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

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