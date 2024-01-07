كأس الاتحاد الإنجليزي.. كلوب يعلن تشكيل ليفربول أمام أرسنال

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أرسنال، اليوم الأحد، في إطار منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزى.

ويستضيف الجانرز المباراة على ملعب الإمارات، في تمام السادسة والنصف مساء، واعتمد كلوب على داروين نونيز لقيادة الهجوم إلى جانب كودي جاكبو ولويس دياز في ظل غياب الدولي المصري محمد صلاح بسبب مشاركته في كأس الأمم الإفريقية.

ويبدأ ليفربول المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز- إبراهيما كوناتي- كوانساه- ترينت ألكسندر أرنولد.---

خط الوسط: كورتيس جونز- ماك أليستر- هارفي إليوت.

خط الهجوم: كودي جاكبو - لويس دياز- داروين نونيز.

