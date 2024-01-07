وكيل وزارة الشباب بشمال سيناء يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

هنأ إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب بشمال سيناء، الاخوة الاقباط بالمحافظة بصفة خاصة وبمصر عامة، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

رافقه خلال الزيارة حمزة راضون وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور حاسم حمدى، مدير عام التثقيف والإعلام الصحي بشمال سيناء فتحي عثمان .

جاء ذلك خلال زيارته إلى مطرانية شمال سيناء في ضاحية السلام بالعريش لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، حيث كان في استقباله الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحي.

وأكد “حسن عبدالوهاب “على وحدة الشعب المصري في مواجهة كافة التحديات التي تواجه مصر في الوقت الحالي وضرورة التصدي لها، مشيرا إلى أن الشعب المصري نسيج واحد لم يعرف التفرقة بين المسلمين والمسيحيين، وأننا بداخلنا الحب لإخواننا المسيحيين لأننا أبناء وطن واحد وأبناء رسالات سماوية وإنسانية ان يعيد هذه الأيام علي شعب مصر الحبيب بمزيد من الاخاء والمحبة والترابط، وأن تنعم مصرنا الغالية وسائر بلاد العالم بالامن، والمحبة والسلام.