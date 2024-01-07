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الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إعدام 1300 كيلو أغذية فاسدة في حملة مكبرة بدمياط

تموين دمياط
تموين دمياط
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‎شددت الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط، على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية والحفاظ على صحة المواطنين.

 ونفذت مديرية الصحة حملات بمراكز ومدن المحافظة جاءت بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد تم خلالها المرور على ١٥٠ منشأة غذائية.

‎ أسفرت تلك الحملات عن تحرير ٢٠٦ محضر بعد رصد مخالفات تتعلق بالعمل دون ترخيص و جنح صحية و مخالفات تمثل خطر داهم على الصحة العامة بعدد ٦ منشآت ، حيث تم اتخاذ إجراءات الغلق الادارى حيالها، علاوة على إعدام ١٣٧٨ كيلو جرام أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي و إعدام ١٥٠ لتر مشروبات وزيت طعام لتغيير خواصه ، كما تم ضبط ٨٧٠ كجم مخلل وجبن أبيض وشيكولاتة منتهية الصلاحية.

‎وسحبت تلك الحملات ١٨ عينة من الأغذية المتنوعة المعروضة بالأسواق لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ حملة مكبرة للمرور والتفتيش على المصانع والمحلات والعربات والتأكد من تداول المنتجات الغذائية بطريقة صحيحة ومطابقة للمواصفات، تنفيذا لتوجيهات محافظ دمياط  بتكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز ، و المرور والتفتيش على المصانع والمحلات والعربات والتأكد من تداول المنتجات الغذائية بطريقة صحيحة ومطابقة للمواصفات.

 
 

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