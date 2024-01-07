بطرس دانيال لـ"البوابة نيوز": أمنيتي في عيد الميلاد أن تنتهي الحروب ويعم السلام

قال الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، إنه يهنىء جموع الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي بدأ منذ يوم 25 ديسمبر الماضي وقدوم العام الجديد الآن.

وأضاف “دانيال” في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: أتمني في هذا اليوم أن تنتهي الحروب وقتل الأبرياء، وأن يحفظ الله جميع الشعوب ونعيش في سلام دائم ويعم الأمان والأستقرار علي كافة البلاد.

وتابع: طقوسي قضيتها من خلال الصلاة وإقامة الاحتفالات الدينية في الكنيسة بالقاهرة والإسكندرية التي حضرها 2000 شخص من كافة الأطياف مسلمين ومسيحين وشخصيات عامة ودائما تكون هذه رسالتنا.

وأشار: في يوم العيد أجتمع دائماَ مع أسرتي وأخواتي في جلسة عائلية وأشعر بسعادة غامرة لا توصف بسبب جلوسي معهم وسط أجواء أسرية لا تعوض، مختتمًا: كل عام وشعب مصر بألف خير".

الجدير الذكر يحتفل المصريون اليوم الأحد الموافق 7 يناير بعيد الميلاد المجيد ثاني الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة.